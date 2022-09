Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama (4)

'DÜNYADA SESİ ÇIKMAYAN BİR BATI VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteli'nde 'Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları buluşması' programına katıldı. Programa katılanlarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, yemeğin ardından yaptığı konuşmada dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"600 yıl bu dünyaya cihan imparatorluğu olarak bir cihan devleti olarak nizam vermeye çalıştık. ve özellikle 1700'lü yıllardan sonra da Karlofça'dan sonra biraz elimizdeki hükümranlığı bu nizam verme kabiliyetini gittikçe zayıflamayla karşı karşıya kaldık. 300 yıldır batı bizimle makası açıyor. Ne zaman kafamızı yukarı kaldırmaya çalışsak, bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bütün zenginlik olarak, güç olarak atfettiğimiz ne kadar varlığımız varsa onun üzerinden bir fitne hali oluşturmaya çalışılıyor. Kurtuluş mücadelesini verdik. Güzel Cumhuriyetimizi kurduk. Ardından bizi bir sürü gaileyle karşı karşıya bıraktılar. Çok partili siyasi hayata geçtik. Tarihin en büyük büyümeleriyle karşı karşıya kaldık. Bizi birçok gaileyle karşı karşıya bıraktılar. Ne zaman sevinsek, bizim kursağımızda bırakabilecek saldırıları ve adımları ortaya koydular."Dün 2 çocuğun denizde boğulduğunu, birisinin 9 aylık, diğerinin 4 yaşında olduğunu belirten Bakan Soylu, "Birisi Abdulvahap diğeri Asım. Biz Müslümanız. Bize öğretilen şudur. Her insan bir alemdir. Onun arkasında o kadar büyük bir külliyat var ki. Biz bu çocukların dedeleriyle aynı milletin evlatlarıyız" dedi.'BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'Türkiye'nin bir çatışma ortamına sokulmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Yıllarca yapmaya çalıştılar. Hiç de bundan vazgeçmediler. ya bizi bir mezhep çatışması içerisine sokmak istediler. ya bir etnik köken mücadelesi içerisinde birbirimize düşürmeye çalıştılar. ya dini mümini İslam'ı hedef alarak bizim her birimizi farklı alanlara savurmaya çalıştılar. Bunun için de birçok aparat ürettiler. Boş durmuyorlar. Bugün Pakistan 'da sel oldu. Tam 3 aydır yağmurlar yağıyor. Dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım eden bir tek ülke var. Adı Türkiye." diye konuştu.10 YILDA BİR DARBE YAPTILARBakan Soylu, 10 yılda bir bu ülkede darbe yapıldığını ve ülkeyi 20 yıl geriye götürdüklerini de belirterek, "İstedikleri zaman devreye girdiler. Eğer güçleri yetmemişse 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. Bizi ürküttüler ve korkuttular. Tam 20 yıl bizi geriye götürdüler. 25 yıl zihinlerimizi köreltmeye çalıştılar. Bizim bu ülkeyi yönetemeyeceğimizi, bizim beceremeyeceğimizi, demokrasinin özgürlüğünü, hürriyetin zenginliklerimizin bize fazla olduğunu sürekli kafamıza çaktılar. Sürekli bu oyunu birisinin bozması lazımdı. Bozmak istedi. Adnan Menderes bedelini canıyla ödedi. Ondan sonra kim gelmişse bozmak istedi muhakkak. Ama Amerika başta olmak üzere onun kuyruğundaki Avrupa'yla birlikte etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya bizim sözümüzü etmemizi istemediler. Ben her şeyi açık açık konuşuyorum. Darbelerin arkasında Amerika olduğunu herhalde öteki dünyaya gittiğimizde söylememizin bir anlamı olmayacak. Avrupa'nın Afrika ülkelerini nasıl sömürdüğünü, madenleri ve yeraltı zenginlikleri dahil olmak üzere yetmediği halde geçen asrın yarısına kadar insanları köle gibi sattıklarını, herhalde öteki dünyaya gittiğimiz zaman söylemenin bir anlamı kalmayacak" dedi.'300 YILLIK MAKASI İLK KEZ KAPATIYORUZ'Batı ülkeleriyle aradaki farkın kapandığına dikkati çeken Bakan Soylu, sözlerini şöyle devam etti: "Dünyayı aydınlatacak bizim medeniyetimizdir. Hiç bu konuda tevazu etmenin bir anlamı yok. ve biz o başta söylediğim 300 yıllık makası ilk kez kapatıyoruz. Yıllarca bizi 2 bin, 2 bin 500 dolarlık kişi başına gelir seviyesinde tutanlara karşı ilk kez kapatıyoruz. İlk kez kendi içimizdeki gayrılıkları ortadan kaldırabilecek bir fırsat yakaladık. İlk kez Amerika'yı, Avrupa'yı böyle yakaladık. İlk kez onları yönsüz, vizyonsuz ve lidersiz yakaladık. İlk kez, ilk kez birbirine düşmüş, ne yapacaklarını şaşırmış bir halde yakaladık. Bizi öyle anlatıyorlardı ki, yüzyılları planlayan, büyük planlar yapan Avrupa, hani bu kışın doğal gazının planını yapamayan 10-20-30 yıl öncesinin bugününe ait bir perspektifini çizemeyen Avrupa. Hiç merak etmeyin. Bunların hiçbirisi Türkiye'ye tahıl koridoru açması için gelmezdi. Ama çok büyüttükleri Amerika bu meseleyi çözemedi. Bize çiçek, böcek, bahçe diyen sözde insan haklarını, Aylan bebeğe aynı zamanda Abdülvahap'a, Asım'a mağlup eden o Avrupa bu işi çözemedi. Çözemez de. Çünkü samimi değiller. Çünkü bir dertleri var. Kendi problemlerini doğuya yıkmak istiyorlar. Kendi insanlarını da korkutuyorlar. Göç meselesinin sadece sınır, güvenlik ve sınır duvarı meselesi olarak gören şu kadarcık bir kafaya sahipler ve zihniyete sahipler. Bizi birbirimize düşürecekler. Bütün Müslüman coğrafyayı mağdur edecekler. Kendi derdi içerisinde kavrulmasını sağlayacaklar. Vur patlasın çal oynasın devam edecekler. Bunu değiştirecek dünyada tek bir ülke var. Ben kardeşiniz olarak Afganistan 'dan Pakistan'a kadar Bangladeş 'ten İdlib 'e kadar kimi zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla, kimi zaman kendimiz gittiğimiz noktalarda bu tabloyu görüyorum. Bu tabloda ilk kez bir fırsat önümüze geldi. Yüksek ülkeler var. Orta ülkeler var. Düşük ülkeler var. Düşük ve orta ülkelerin bir tek ümidi var. O da Türkiye."'TÜRKİYE BU OYUNU BOZDU'Türkiye'de önceki yıllarda insanların 'ben Kürt'üm, Aleviyim, dindarım' demeye çekindiklerini anlatan Bakan Soylu, "50 yıldan bahsetmiyorum. 2008'den, 2009'dan 2010'dan yani AK Parti iktidarı döneminde ortaya konulan bütün özgürlük ve hürriyet adımlarına karşı herkes tedbirli ve temkinliydi. Ama şimdi herkes kendisini ifade ediyor. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Herkesin kendisini ifade etmesinden daha kıymetli bir şey var. Bizi birbirimize düşürebilecek bir fırsatı bulamıyorlar. Amerika tarihinin terör örgütüne en büyük yardımını yapıyor. Son 3 yılda 2 milyar Dolar Amerikan senatosundan çıkarttı PYD'ye ve PKK 'ya. Bundan bir tanesini biz yapalım ya. Bir tanesini. Bunun yüzde birini biz yapalım. Dünyanın her tarafında bizi çarmıha gererler. Uyduruk yıldızlarıyla beraber terör örgütünün mensuplarını ziyaret ediyorlar, onlara taziyede bulunuyorlar. Sonra da Amerikan Büyükelçiliği bizim evlatlarımız şehit olduğunda dostlar alışverişte görsün diye güya bizim için de taziye yayınlıyor. Her zaman uyguladıkları ikiyüzlü bir samimiyetsiz bir politika alıyor. İstedikleri gibi bizi idare edebileceklerini, istedikleri gibi bizi yönetebileceklerini düşünüyorlar. Türkiye boyunu bozdu." ifadesini kullandı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ayağına geldiklerini belirten Bakan Soylu, "Eğer ayakta durmasaydık, 17/25 Aralık 'a teslim olsaydık, eğer Gezi olaylarına teslim olsaydık, eğer 15 Temmuz'a teslim olmuş olsaydık, eğer ekonomik saldırılara teslim olmuş olsaydık, bilmenizi istiyorum ki kimse Türkiye'nin tarafından geçmez, bizi etrafımızdaki istikrarsızlığın bir parçası haline getirirlerdi. Bugün biz etrafımızdaki coğrafyayı ve dünyayı istikrarlı yapmaya çalışan bir ülkenin anlayışı içerisinde olmaya çalışıyoruz" dedi.

FETÖ'nün İslam'ı başkalaştırmak için Amerika tarafından icat edildiğini anlatan Bakan Soylu, "DEAŞ, Müslümanlığı başka bir noktaya çekebilmek için Amerika tarafından icat edilmiştir. PKK İslam'ın miğferi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da açık ve net söylüyorum. Bu karakterini ortadan kaldırabilmek için Amerika tarafından icat edilmiştir. Bu oyunu Tayyip Erdoğan bozmuştur. 20'nci asırda Türkiye'nin hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını iyi analiz etmiştir. Hangi riskleri alabileceğini, sırtını kime dayayabileceğini, o masada kimlerle oturacağını, kimlerle oturmayacağını ve kime teslim olacağını iyi bir şekilde değerlendirmiştir" diye konuştu.