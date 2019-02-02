Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Vakfıkebir'e Destek Sözü

Bakan Soylu'dan Vakfıkebir'e Destek Sözü

1 saat önce

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe Belediye Başkanı Muhammet Balta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'da ziyaret ederek ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Soylu'dan Vakfıkebir'e Destek Sözü, System.String[]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçe Belediye Başkanı Muhammet Balta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'da ziyaret ederek ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Sayın Bakanımız çok yoğun çalışma programına rağmen bizlere zaman ayırmıştır. Yaptığımız görüşmede, Vakfıkebirimize yapılan, yapımı devam eden ve yapmayı planladığımız hizmetlerimizle ilgili bilgiler vererek desteklerini talep ettik. Kendisi de her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunu ve yatırımlar noktasında destek vereceğini ifade etti. Bakanımıza bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alaka dolayısıyla şahsım ve Vakfıkebir halkımız adına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

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