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Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması

06.12.2021 08:57
Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması

Süleyman Soylu, Medya, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması - Son Dakika


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