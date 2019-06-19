Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan yalanlama
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Soylu'dan yalanlama

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların Çorum Valiliği önünde kendisine tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı ve suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Bakan Soylu'dan yalanlama, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların Çorum Valiliği önünde kendisine tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı ve suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından, Çorum Üyük köyünde yeniden faaliyet göstermeye başlayan taş ocağının içme sularına ve ekili arazilerine zarar verdiği iddiasıyla Valilik önünde toplanan grubun kendisini yuhaladığına ilişkin haberleri yalanladı.
Haberlerin görsellerini de paylaşan Soylu, açıklamasında "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Çorum Valiliği, Süleyman Soylu, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 20:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan yalanlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]