Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki TC Nüfus Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARTIK 'TÜRKİYE' İFADESİ KULLANILACAK"

E- Sürücü belgelerinde yapılacak değişiklik hakkında konuşan Bakan Soylu, "Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır" dedi.





"ÇİPTEKİ SIKINTIYI VATANDAŞIMIZA HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTIK"

Çip tedarikindeki sıkıntıyı vatandaşlara hissettirmemeye çalıştıklarını belirten Soylu, "3 yeni projeye de kısaca temas etmek isterim. E-Pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Söz konusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız" dedi.

"AĞUSTOS AYINDA YERLİ PASAPORTUMUZU KULLANACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Soylu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamı şu şekilde: "Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. İkamet belgelerini de üretiyoruz. İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız. Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir.

"ÖZGÜN BİR TASARIMI OLACAK"

Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor.

ÇİPLİ PASAPORTTA KIZ KULESİ YER ALACAK

Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası söz konusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak.

HER SAYFADA AYRI BİR TARİHİ ZENGİNLİK

Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport.

E- SÜRÜCÜ BELGESİNDE TURKEY İFADESİ KALKACAK

2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde...

"MAVİ KARTI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK İSTEDİK"

Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreceğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrikverileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

"GÖÇ İDARESİNİN VATANDAŞLIK VERME YETKİSİ YOK"

Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasında öne çıkan göçmenlerin vatandaş yapılmak istenmesi iddiasıdır. Yalan, uydurma, yazdıkları senaryo da deli saçmasıdır. Vatandaşlık verme yetkisi göç idaresinde değil. İşi kimin yaptığını, süreci bilmiyorlar. Nüfus müdürlüğümüze yılda 25 milyon insan girer. Dönem dönem devletin bilgileri çalındı gibi gerçekten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anlayışın paylaşılması, bilmeden yapılan bir şeyse devletin itibarını altüst etmek için yapıldığı değerlendirilir. Gündemde kalabilmek, deli zırvalarını paylaşabilmek için yapılan açıklamalar kamu kurumlarımız tarafından cevaplanmaktadır. Günümüzün bir bölümü bu deli saçmalarını yalanlamakla geçiyor. Bazen günde 5, bazen 10 haber yalanlıyoruz. Burası bir çadır devleti değildir.

"BUGÜNE KADAR VATANDAŞLIK HAKKI KAZANAN SURİYELİ SAYISI 200 BİN 950'DİR"

Bugüne kadar vatandaşlık hakkı kazanan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir.113 bin 654'ü reşittir. 69 bin 930'u erkektir reşit olanların. 87 bin 296'sı da çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bindir. Bunun 17 bini Türkmen'dir. Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk soyları ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar."