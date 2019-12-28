Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.

Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.

ANKARA, -


Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:42 Kaynak: DHA
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