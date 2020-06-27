Bakan Soylu'dan YKS'ye girecek öğrencilere yardım eden Sakarya emniyetine teşekkür - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere yardımcı olan emniyet mensuplarının çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun, tüm Türkiye'de ilk oturumu gerçekleştirilen YKS kapsamında ildeki sınav merkezlerine geç kalan ya da kimliklerini unutan öğrencilere yardımcı olan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri sosyal medya hesabından kutlayarak uygulamaları örnek gösterdiği belirtildi.

Soylu'nun, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." paylaşımında bulunduğu aktarılan açıklamada, görüntülerin kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Açıklamada, sosyal medya hesabından, "Bugün YKS'ye girecek gençlerimizin sınava huzurlu bir şekilde girebilmeleri için bütün ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Sınava geç kalan öğrencilerimizin yardımına polis ekiplerimiz koştu. Bütün çabamız sizlerin güzel geleceği için." şeklinde paylaşım yapan Vali Kaldırım'ın, "Sakarya'mız, güzel insanlarımızın gönlüne dokunan örnek hizmetleriyle huzur ve güven şehridir. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya müteşekkiriz." ifadelerine yer verildi.