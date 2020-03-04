Bakan Soylu'dan Yunanistan'a eleştiri Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin, Edirne Pazarkule'de 1 sığınmacıyı öldürmesi, 5'ini de yaralamasına ilişkin, "Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan güvenlik güçlerince bir sığınmacının öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını anımsattı. Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."