Bakan Soylu'dan Yunanistan'a eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan Yunanistan'a eleştiri Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin, Edirne Pazarkule'de 1 sığınmacıyı öldürmesi, 5'ini de yaralamasına ilişkin, "Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı.

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a eleştiri Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin, Edirne Pazarkule'de 1 sığınmacıyı öldürmesi, 5'ini de yaralamasına ilişkin, "Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan güvenlik güçlerince bir sığınmacının öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını anımsattı. Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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