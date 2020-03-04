Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki - Son Dakika
Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.
Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Son Dakika Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Türk bayrağı var diye dövdüler Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti