Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 'iltica' kararına tepki, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.

Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Süleyman Soylu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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