Bakan Soylu'dan "ses ve görüntü kaydı alınması" konulu genelgenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştayın, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, "Danıştayın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet." dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı"nı izlemek için geldiği Tekirdağ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Danıştayın Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan Soylu, müracaat üzerine Danıştayın konuyu incelediğini söyledi.

"Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştayın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki yazımda Anayasa'da bütüncüllüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, basınla ilişkiler yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz, o, Anayasa'da var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştayın hassasiyeti doğru bir hassasiyettir. Arkadaşlarımız da Danıştayımızın bu ortaya koyduğu hassasiyet konusundaki çalışmaları da Danıştayımızla yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştayın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek diye düşünüyorum."