Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var - Son Dakika

Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.Bakan Soylu, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:54 - Kaynak: DHA
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