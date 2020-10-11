Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür diledi - Son Dakika

Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür diledi

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da darbedilen fındık işçilerini köylerinde ziyaret etti.

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