Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata...
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Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.
Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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