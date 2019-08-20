Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata...
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Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata...

2 saat önce

Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.

Bakan Soylu:
Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir." - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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