Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Deniz'de deprem hasar tespitinde bulundu
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Bakan Soylu Deniz'de deprem hasar tespitinde bulundu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.

Bakan Soylu Deniz'de deprem hasar tespitinde bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde."
(İHA)
Süleyman Soylu, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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