BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika
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BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

02.10.2022 14:25

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemede bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Eylül günü saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde depremden etkilenen Göle ilçesine bağlı köyleri gezdi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte önce Balçeşme köyüne giden Bakan Soylu, burada kurulan koordinasyon çadırında Vali Hüseyin Öner ve ilgili kurum müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantı sonrası Esenyayla köyüne giden Bakan Soylu, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köyde incelemede bulunan Soylu, vatandaşlara kısa bir açıklama yaptı. Balçeşme köyünde genel bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Soylu, "6 köyde yaklaşık 102 evde hasar var. Bunların 77'sinde oturuluyor, geri kalanında oturulmuyor. Bütün hasar tespitleri yapıldı. Allah'a çok şükür can kaybı yok, yaralanma yok. Aslında oturulup ta çöken bir ev de yok. Biz şimdi gücümüz yettiğince şu ana kadar 455 çadır dağıtıldı, bir çoğu da kuruldu. Battaniyeleri geldi. Ağır hasarlı evlere konteyner getiriyoruz. 85 ahır yıkıldı ama 40 küsüründe hayvan vardı. Onlara da hayvan çadırı getiriyoruz, altlarına beton dökeceğiz. Elimizden gelen herşeyi gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda ağır hasarlı ve hasarlı olanlara 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık. Sonrasına bakacağız. Ağır hasarlıları evleri yıkacağız inşallah her birinize ağır hasarlı olanlara da çok güzel evler Çevre, Şehircilk ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yapıp çıkacağız" dedi.

Köylülerin taleplerini dinleyen Soylu, gençlerin spor salonu taleplerini de yerine getireceklerini bildirdi. Bakan Soylu, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. (DHA)

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İçişleri Bakanı Soylu, Ardahan'da depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Ardahan'da depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Ardahan, Eylül, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

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