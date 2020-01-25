Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde ölü sayısının 22'ye yükseldiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde yaralananların sayısı ise bin 31 olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Soylu, Malatya Doğanyol'da 4, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 31 kişinin yaralandığını belirtti.



Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 2, ardından 4 insansız hava aracı ve 1 insanlı keşif uçağı Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetleri yapıldığını anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm jandarma birimleri köylere ulaştı, haber alınmakta zorlanan köylerden bilgileri intikal ettirdi. Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız, özellikle böyle afetlerde. Sabahtan itibaren de toplam 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişiden ses geldiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar var" diye konuştu.



Konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Elazığ ve Malatya'nın dışında yakın bölgelerde de hem bazen hastaneye başvurular hem de birtakım depremin etkilenmelerini gördük. Bunlardan bir tanesi Adıyaman. Burada cezaevinde Adalet Bakanlığının da yaptığı tespitler çerçevesinde bir hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımızla yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman cezaevinin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Şimdi jandarmamız, Adalet Bakanlığımız ortak bir çalışmayla birlikte bu cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler. Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Tedbirli olmak amacıyla donanımlı 4 sahra hastanesini kuruluma hazır halde bulundurduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız bin 31 kişi oldu. Özellikle şehir hastanemiz başta olmak üzere hem Malatya hem Elazığ üniversitelerimiz dahil, çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. Bin 31 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içinde serviste halen takibi yapılan 128 hastamız vardır. Bu 128 hastadan 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızdan şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. 180 var olan toplam ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız bin 572'ye ulaştı. Yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebin, isteğin olduğunu gördük. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğunu anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ 'da meydana gelen deprem haberi ile tüm Türkiye sarsıldı. Kandilli ve AFAD'dan elde edilen verilere göre Kilis'ten Samsun'a Irak'tan Suriye'ye kadar büyük bir alan içerisinde hissedildi. Az önce bizim de yaşadığımız devamında bir çok artçı depremler de meydan geldi. Şuan itibariyle bakanlığımıza bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekibimizle üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 71 bir kişilik ekibimizle alt yapıya ilişkin hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkezde 4 Maden ve Gezin'de bir bina olmak üzere 5 binamızın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı bir çok yapının olduğu buna ilişkin de ekiplerimizin hızlı bir şekilde tespitlerinin yapıldığını atık su, içme suyu, arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyu ve kanalizasyon ile alakalı an itibariyle bölgemizde, şehrimizde herhangi alt yapı problemi bulunmamaktadır. Enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalarla ilgili aynı Kartal Yeşilyurt apartmanın yanındaki Yunus apartmanı gibi tehlike arz eden binalar mevcuttur. Yine bakanlıklarımız valiliğe yaralı ve vefat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere bugünden itibaren nakdi yardımlar yapacak. Bunlar acil ihtiyaçları gidermek üzere yapılmış yardımlardır. Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Çünkü hala artçı sarsıntılar devam ediyor ve etmeye de devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ