Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik - Son Dakika

Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda bu sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."


- Elazığ
Süleyman Soylu, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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