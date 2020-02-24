Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze törenine katıldı.

Bakan Soylu depremde ölenlerin cenaze törenine katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 5'i çocuk 9 kişinin cenaze törenine katıldı. Başkale Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler defin işlemlerinin yapılacağı Özpınar ve Güvendik mahallelerine hareket etti.

Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve yüzlerce kişi katıldı.

(İHA)

Süleyman Soylu, Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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