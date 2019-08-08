Bakan Soylu, depremin meydana geldiği Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
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Bakan Soylu, depremin meydana geldiği Bozkurt'ta incelemelerde bulundu DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
Bakan Soylu, depremin meydana geldiği Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
DENİZLİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 6 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Denizli
'nin Bozkurt ilçesine gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
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Havaalanı'na inen Bakan Soylu ardından kendisini bekleyen protokol üyeleri ile birlikte karayolu ile Bozkurt ilçesinde Denizli Valiliği tarafından kurulan kriz masasına gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Soylu'ya, kriz masasında Vali Hasan Karahan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kendisini bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.
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