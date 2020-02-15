Bakan Soylu depremzede çocuklarla Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu depremzede çocuklarla Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi - Son Dakika

Bakan Soylu depremzede çocuklarla Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine amacıyla düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine amacıyla düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Alo 155 Rafadan Tayfa Elazığ'da müzikal gösterisi sunuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında kentte gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine yönelik düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.

Soylu, protokol bölümüne oturan çocukların arasına katılarak bir süre onlarla sohbet etti ve ardından gösteriyi izledi.

Depremzede çocuklar Rafadan Tayfa müzikal gösterisiyle gönüllerince eğlendi.

Müzikalin ardından çocuklar, Bakan Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı.

Bakan Soylu depremzede çocuklarla Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi

Elazığ, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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