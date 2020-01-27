Bakan Soylu, depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı alanda incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınması için kurulacak konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı Aşağı Holpenk Mahallesi'ne geçti.

Burada yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ağır hasarlı binalara ilişkin bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çadırlar, spor salonları ve okullarla bu meseleyi görüyoruz ama okullar açılacak. Okullar açıldıktan sonra vatandaşımızın ağır hasarlı olan evlerinde kalabilmelerine izin vermemiz onlar açısından doğru değil. Burada geçici olarak bir konut merkezi gerçekleştiriyoruz, geçici olarak konteyner. Elimizde şu anda 1000 tane var, 1000 daha getirteceğiz. Çeşitli vilayetlerimizde var. İhtiyaç olursa onları da buraya getirtiriz."

"Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz"

"Bu söylediğim 1000 artı 1000 konteyner konutlar yeni ve hiç kullanılmamış. Şimdi burada altyapısına başladılar hemen. Yarına kadar çalışma yapacağız. En geç 15 gün içerisinde soğuk, sıcak su giderinin olduğu, lavabo, banyo, kısmen mutfağının olduğu tek katlı konteyner konutları burada gerçekleştireceğiz. Geçici olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Soylu, vatandaşların rahat edebileceği, camiden alışveriş yapabilecekleri bölümlere kadar sosyal alanların planlandığını aktardı.

Bakan Soylu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi yakınlarında da bir konteyner kent oluşturulacağını dile getirerek, "Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızca da burada sağlık tesisi de hemen ilk adımda meydana getirilecek. 15 gün içerisinde inşallah AFAD Başkanımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde burada başlamış olacağız. Topyekun bir planlama ile çalışmaları yürütüyoruz." dedi.