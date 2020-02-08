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Bakan Soylu: "Depremzedelere nakliye hizmeti verecek 20 askeri aracı hizmete sunacağız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli görülen durumda araç sayısının artırılabileceğini açıkladı.
Elazığ AFAD İl Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Soylu, burada yaptığı konuşmada nakliye fiyatlarının artması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların kullanabileceği 20 askeri aracın depremzedelerin hizmetine sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli durumda araç sayısının artırılabileceğini de kaydetti. - ANKARA
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