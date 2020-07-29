Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan , 3 yaşındaki Ahmed Alhusain'in Türkiye'ye alınması için çalışma başlattı.

Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, annesi 1 yıl önce Türkiye 'ye gelen 3 yaşındaki Alhusain'in Suriye'de kaldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:21

Kaynak: AA

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