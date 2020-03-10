Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu - Son Dakika

Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu

11 dakika önce

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

Bakan Soylu devreye girdi, 7 kişilik aile kimlik kartlarına kavuştu, System.String[]

İstanbul'da yaşayıp kimlik kartları olmayan 7 kişilik Küçükcoşkun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kartlarına kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Küçükcoşkun ailesinde annenin kimliği olmadığı için çocuklara kimlik çıkarılamadı.

Ailenin büyük kızı Kader Küçükcoşkun'un kimliği olmadığı için 5 aylık bebeğine de kimlik kartı çıkarılamadı.

İş, eğitim ve sağlık hizmeti gibi birçok alanda sorun yaşayan ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne talimat verdi.

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü, aile bireyleri için kimlik kartı çıkarma işlemini başlattı.

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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