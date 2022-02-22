Son dakika haber... Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor (2)

22.02.2022 19:30
Son dakika haber... Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor (2)

Son dakika gündem haberi: 2 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDUİçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

2 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır'da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35'inci buluşma gerçekleştirilecek. Öte yandan, 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor (2) - Son Dakika
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