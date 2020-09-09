Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek" - Son Dakika

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. 16'ıncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek" dedi. - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını açıkladı.

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