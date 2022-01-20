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İçişleri Bakanlığı: "Evlat Nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Evlat Nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu"

20.01.2022 20:53
İçişleri Bakanlığı: "Evlat Nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu"

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun ailesi, 870 gündür Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükselirken, 'evlat nöbeti'nde 34'üncü buluşma gerçekleşmiş olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Evlat Nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu" - Son Dakika
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