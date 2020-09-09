Bakan Soylu: Diyarbakır'da 5 ton 81 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice'de 5 ton 81 kilo esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Narko teröre darbe. Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi" dedi.