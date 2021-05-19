Bakan Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.