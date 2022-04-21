Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu

21.04.2022 23:13
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftar programında bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde 962 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerle, bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleşen programda ailelerle tek tek sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır. İftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır Anneleri ve aileleriyle paylaştık" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement