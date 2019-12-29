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Bakan Soylu: "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar...
6 saat önce
Bakan Soylu: "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Bakan Soylu: " Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu."
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