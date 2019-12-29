Bakan Soylu: "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar...

6 saat önce

Bakan Soylu: "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: " Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu."

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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