Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1) - Son Dakika
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Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1)

21.06.2022 07:45
Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay önce başlatılan çalışma sonucu Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hava destekli 4 bin 200 polis ve jandarmanın yer aldığı operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu kaydeden Soylu, şu ana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Soylu, operasyonda çok sayıda uyuşturucu, silah ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ele geçirildiğini söyledi.

(Sürecek)

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Son Dakika! Bakan Soylu kameralar karşısına geçerek duyurdu! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başladı Son Dakika! Bakan Soylu kameralar karşısına geçerek duyurdu! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başladı
Kaynak: AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1) - Son Dakika
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