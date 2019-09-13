Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı
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Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların taziyesine katıldı.

Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların taziyesine katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Olayın ardından ilçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız'ın Kulp ilçe merkezindeki taziyesine katıldı. Soylu, ailelere başsağlığı dileklerinde bulunduktan sonra Fatiha okudu.

Taziye ziyaretine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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