Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Doha Polis Akademisi Mezuniyet Törenine Katıldı

Bakan Soylu, Doha Polis Akademisi Mezuniyet Törenine Katıldı

1 saat önce

– Çeşitli temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından Doha Askeri Havaalanı'nda karşılandı.

Bakan Soylu, Doha Polis Akademisi Mezuniyet Törenine Katıldı, System.String[]
– Çeşitli temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından Doha Askeri Havaalanı'nda karşılandı. Soylu, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha Polis Akademisi Birinci Mezuniyet Töreni'ne katıldı. - Katar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Polis Akademisi, Katar, Doha, Dünya
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