Bakan Soylu: Doktorların Yüzünü Beş Dakika Görmek Mucizeydi
2 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda halka hitap etti .
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda halka hitap etti .
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:01 Kaynak: AA
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