Bakan Soylu, 'düğün salonu' denetimine katıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, polis memuru Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen düğününe katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesinde 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri'ne ilişkin genelge kapsamında gerçekleştirilen bir düğün denetimine katıldı. Denetim vesilesiyle polis memuru Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin düğününde yer alan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada çifte mutluluklar dileyerek, örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu.

Çiftten geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını isteyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var biliyorsunuz. Diyor ki en az 3 çocuk. İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyorsunuz ikiniz de, polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz" dedi.

Haber: ANKARA,