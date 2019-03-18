Bakan Soylu: Dünyadaki Zulme Verdiğimiz Cevap Birilerinin Kulağına Küpedir (3)
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'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak.
'İRAN'LA ORTAK PKK
OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran
'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran
'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:41 Kaynak: DHA
Bakan Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık
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