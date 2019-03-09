Bakan Soylu: Dünyanın Bölgesel Merkezi İstanbul Oluyor, Türkiye Oluyor
1 saat önce
- Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.
- Programdan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:32 Kaynak: AA
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