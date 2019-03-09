Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Dünyanın Bölgesel Merkezi İstanbul Oluyor, Türkiye Oluyor

Bakan Soylu: Dünyanın Bölgesel Merkezi İstanbul Oluyor, Türkiye Oluyor

1 saat önce

- Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.

- Programdan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:32 Kaynak: AA

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