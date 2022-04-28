Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

28.04.2022 01:30
Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi." ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu, "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi.

Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" diyerek çarpıcı detayları paylaştı. - İSTANBUL

Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Süleyman Soylu, Sancaktepe, İstanbul, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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