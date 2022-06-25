Bakan Soylu duyurdu: "Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe" - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu: "Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe"

25.06.2022 16:59
Bakan Soylu duyurdu: "Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Antalya'daki kaçak içki operasyonu başarısını paylaşarak "Kaçak içkiye büyük darbe" sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Antalya'daki kaçak içki operasyonu başarısını paylaşarak "Kaçak içkiye büyük darbe" sözlerini kullandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu "kaçak içkiye büyük darbe" olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler" - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu duyurdu: 'Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: "Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe" - Son Dakika
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