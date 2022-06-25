Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu "kaçak içkiye büyük darbe" olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu duyurdu: 'Antalya'da kaçak içkiye büyük darbe' - Son Dakika

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