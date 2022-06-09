Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

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Eren Abluka 15 Narko Terör operasyonu, Diyarbakır Lice'de başladı. Operasyonda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice'de başladı. 1 TON ESRAR, 2 MİLYON 144 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. Jandarmamız; terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

"ÇALILIKLARA GİZLENEN 136 NOKTA TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme metninde ise "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK narko terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (OH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.165 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalıIık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;