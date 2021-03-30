Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ve turuncu kategoride aranan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.