Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti - Son Dakika

Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti
30.03.2021 21:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında, "Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ve turuncu kategoride aranan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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