Bakan Soylu duyurdu: "Lice'de 221 kilogram esrar ele geçirildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)