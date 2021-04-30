Bakan Soylu duyurdu: "Lice'de 221 kilogram esrar ele geçirildi" - Son Dakika

Bakan Soylu duyurdu: "Lice'de 221 kilogram esrar ele geçirildi"
30.04.2021 19:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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