"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı Canlı Bomba Yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.