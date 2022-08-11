Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı

11.08.2022 13:51

Bakan Soylu duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Azez'de canlı bomba yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı Canlı Bomba Yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."

Kaynak: İHA
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Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı - Son Dakika

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