İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi' - Son Dakika

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