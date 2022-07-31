Bakan Soylu duyurdu: "Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi" - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu: "Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi"

31.07.2022 18:55

Bakan Soylu duyurdu: "Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince 1 aydır takip edilen ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenlediğini ve 242 kg kokain...

Bakan Soylu duyurdu: "Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince 1 aydır takip edilen ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenlediğini ve 242 kg kokain yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu: 'Tekirdağ Limanı'nda ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı' Bakan Soylu: 'Tekirdağ Limanı'nda ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı' İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu: "Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi" - Son Dakika
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