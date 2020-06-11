Bakan Soylu duyurdu ; Turuncu Kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Soylu duyurdu ; Turuncu Kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.."(İHA)

Bakan Soylu duyurdu ; Turuncu Kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.."

(İHA)

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu duyurdu ; Turuncu Kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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