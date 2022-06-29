Bakan Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu

29.06.2022 23:36
Bakan Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selde etkilenen Düzce'de incelemelerde bulunarak, 21 bin dönüm ekili tarım arazisinin sular altında olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selde etkilenen Düzce'de incelemelerde bulunarak, 21 bin dönüm ekili tarım arazisinin sular altında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra helikopterle, Düzce'de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. AFAD'da değerlendirme toplantısı sonrası açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Şu anda bu sel afetinde 2 kaybımız var. Biri Kastamonu birisi de Düzce'de. İnşallah kısa sürede bulmak nasip olur" dedi.

'21 BİN DÖNÜM EKİLİ ARAZİ SULAR ALTINDA' Düzce'de tarım arazilerinin sular altında olduğunu belirten Bakan Soylu, "Gerek altyapı hasarları açısından, gerek tarım hasarları açısından yol, köprü, su gibi özellikle köylerimizin, kırsalımızın ve şehir ile köyler arasında olan altyapıların hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmakta. Bugün Düzce'de gördüğümüz tablo hakikaten endişe vericidir. Sadece Gölyaka'da 5 bin dönüm arazinin hem de tarımla ilgili ekili olan arazinin sular altında olduğunu, Düzce'de toplam 21 bin dönüm ekili arazinin şu anda sular altında olduğunu söyleyebilirim. Bu önemli midir? Evet hem ürün açısından hem araziler açısından önemlidir. Sadece 5 bin dönüm dediğiniz zaman değerlendirme açısından söylüyorum en son Marmaris'te olan yangının ölçütü kadar. Onun için bütün bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte her ilde ciddi bir çalışmayla hem hasar tespitlerinin hem hasarların onarılarak hayatın normale dönmesi noktasında tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından devam etmektedir" diye konuştu. 'CENNET VATANDA DOĞANIN ORTAYA KOYDUĞU GERÇEKLER VAR'

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye afet bölgesidir unutulmaması gerekiyor. Heyelandan sele kadar, depremden çığa kadar Türkiye'nin her tarafı afet bölgesidir. Yaptığımız bütün imalatları, attığımız bütün adımları Türkiye'nin afet bölgesi olduğu gerçeği ile yapmamız bizim için kaçınılmazdır. Kolay değil afet bölgesi demek, evet cennet bir vatanımız var ama cennet vatanda doğanın ortaya koyduğu gerçekler de var" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

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