Bakan Soylu "Düzce'ye çok yakıştı" dedi - Son Dakika

Bakan Soylu "Düzce'ye çok yakıştı" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni konsept nüfus müdürlüklerinin Düzce'ye çok yakıştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni konsept nüfus müdürlüklerinin Düzce'ye çok yakıştığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yeni konsept ile hizmete hazır hale getirilen Düzce Nüfus Müdürlüğünün görsellerini paylaştı. Bakan Soylu, paylaşıma "Düzce'ye yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı, çok yakıştı. Merkez ilçe ve 7 ilçe Nüfus Müdürlüğümüz yeni konseptle hizmete hazır" notunu düştü. - DÜZCE

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