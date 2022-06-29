Bakan Soylu, Düzce'yi havadan inceledi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Düzce'yi havadan inceledi

29.06.2022 18:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de afet bölgesini havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de afet bölgesini havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de afet bölgelerini havadan inceledi. Helikopterle sel suları altında kalan bölgeleri inceleyen Bakan Soylu, Düzce Merkez, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka ilçeleri ile Beyköy beldesinde yaşanan çalışmaları beraberinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte takip etti.

(Ali Yıldız/İHA)

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Son dakika haber | Bakan Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi Son dakika haber | Bakan Soylu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, Düzce'yi havadan inceledi - Son Dakika

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