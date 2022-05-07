İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

DÜZENSİZ Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçe emniyet müdürleriyle görüşmesinin ardından kaymakamlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Hasdal'daki AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda emniyet müdürleriyle görüşen Bakan Soylu ardından kaymakamlarla bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve kaymakamlar katıldı.

Kaymakamlarla yapılan toplantıda da asayiş, uyuşturucuyla mücadele, kaçak ve düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularının ele alındığı öğrenildi.